Германии грозит падение благосостояния

Германия в этом десятилетии может вступить в длительный период падения благосостояния в связи с дефицитом трудовых ресурсов и низкой производительности труда. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что уровень благосостояния в ФРГ "практически непрерывно рос" на протяжении последних 70 лет, но, подчеркивает газета, "эти времена подошли к концу", так как "основа дальнейшего увеличения богатства разрушается".

В статье говорится, что экономический рост тормозит дефицит квалифицированных трудовых ресурсов, который не получается компенсировать приростом производительности труда с помощью внедрения современных станков. Журналисты отмечают, что Германия рискует вступить в "эру стагнации, а возможно, и медленного снижения благосостояния", если ничего не поменяется.

Издание указывает, что сложившаяся ситуация стала "уникальным вызовом", с которым страна в послевоенные годы еще "не сталкивалась". В публикации отмечается, для изменения "неблагоприятной ситуации в экономике" немецкие власти должны "активизировать трудовые резервы" в Германии, например, путем более активного вовлечения в трудовые отношения женщин и пожилых людей, привлекать зарубежных специалистов и работать на "ускорение рост производительности труда".