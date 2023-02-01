https://news.day.az/world/1533829.html Опубликованы последние фотографии Саакашвили
Опубликованы последние фотографии Саакашвили
Появились новые снимки из клиники в Тбилиси, где проходит лечении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", фотографиями грузинского политика поделился российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин в своем аккаунте в Facebook.
На фотографиях внимание привлекла надпись на футболке "Я украинец".
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