Опубликованы последние фотографии Саакашвили

Появились новые снимки из клиники в Тбилиси, где проходит лечении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", фотографиями грузинского политика поделился российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин в своем аккаунте в Facebook.

На фотографиях внимание привлекла надпись на футболке "Я украинец".