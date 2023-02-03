Попытки ущерба имиджу Турции противоречат принципам дружбы и союзническим отношениям с Анкарой.

Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьерой в пятницу в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкой дипломатии напомнил о вызове послов девяти страны в МИД Турции на фоне решений о временном закрытии ряда дипмиссий под предлогом угрозы безопасности.

По словам Чавушоглу, действия этих стран носят "целенаправленный характер". "Дипмиссии были закрыты без уведомления турецкой стороны о деталях угроз. В МВД Турции сообщили, что зарубежные коллеги не делились с ними конкретными данными по угрозам безопасности. Это означает, что в вопросе закрытия дипмиссий, налицо шаги, имеющие определенные цели. Если кто-либо пытается сформировать мнение о "небезопасной Турции, где имеет место угроза терактов", - это противоречит дружбе и союзу с нашей страной", - подчеркнул он.

При этом у Анкары есть данные о том, что определенные государства обратились к зарубежным коллегам с призывом "поддержать акцию по закрытию консульств", добавил турецкий министр.

Чавушоглу выразил уверенность в том, что попытки влияния на электорат Турции в период подготовки к майским выборам, обречены на провал. "Наш народ прекрасно осознает истинные причины подобных действий. Поэтому ожидаем от коллег искреннего и честного подхода", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Турция более, чем какая-либо другая страна ведет борьбу с проявлениями терроризма.

По его словам, на фоне антиисламских провокаций в Швеции, МВД Турции повысило уровень безопасности всех зарубежных дипмиссий в стране. "Защита посольств и консульств - обязанность Турции. На этом фоне, дипмиссии в Турции временно закрывают и страны, не имеющие никакого отношения к последним проявлениям исламофобии в Европе", - сказал министр.