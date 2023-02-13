https://news.day.az/world/1537594.html Массовое отравление в Армении
Массовое отравление в Армении
Массовое отравление произошло в Арагацотнской области Армении, 10 человек госпитализированы.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Аштарака. Среди отравившихся - двое детей.
Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия с целью установления причин произошедшего.
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