Массовое отравление в Армении
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Массовое отравление произошло в Арагацотнской области Армении, 10 человек госпитализированы.

Как  передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Аштарака. Среди отравившихся - двое детей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия с целью установления причин произошедшего.