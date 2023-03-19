В Казахстане стартовали парламентские выборы

Сегодня казахстанцы сделают свой выбор. В стране стартовали выборы в парламент и местные представительные органы Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".

19 января этого года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Теперь 70% депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Мажилис Парламента состоит из 98 депутатов, 29 из которых избираются по одномандатным территориальным округам.

На выборах будут участвовать семь политических партий. Это партия AMANAT, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", партия Respublica, Народная партия Казахстана, партия "Байтақ", демократическая партия Казахстана "Ақ жол", а также Общенациональная социал-демократическая партия.

Голосование началось в 7 часов местного времени и закончится в 20 часов местного времени на избирательных участках. После 20:00 часов начнется процедура подсчета голосов. В этом году процедура подсчета голосов будет длительнее, чем обычно. Это связано с тем, что бюллетеней гораздо больше. Однако законом установлено, что подсчет голосов не может превышать 12 часов, то есть в 8:00 утра на всех избирательных участках страны подсчет голосов будет завершен. После этого, избирательные участки будут направлять свои протоколы об итогах в соответствующие территориальные окружные комиссии.

В связи с временным поясом в некоторых странах голосование началось раньше, чем в Казахстане. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.