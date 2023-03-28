В Бельгии сотрудникам дали «право на отключение» после работы

Компании, в которых работает не менее 20 сотрудников, должны иметь действующие соглашения о "праве на отключение" своих сотрудников с 1 апреля, это должно быть изложено в коллективном договоре компании или в правилах трудового распорядка не позднее начала следующего месяца, предупредили власти Бельгии, 27 марта передает The Brussels Times, сообщает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Право на отключение - это право быть недоступным в нерабочее время.

"Поэтому вашему работодателю больше не разрешается связываться с вами, если только не возникнут непредвиденные или особые обстоятельства, которые не могут ждать. Эти обстоятельства и практические условия должны быть изложены работодателем в коллективном договоре или стать частью действующих правил занятости", - пояснил поставщик HR-услуг Liantis.

В инструкциях должно быть указано, имеет или не имеет право работодатель беспокоить работника в нерабочее время, подчеркнул Liantis.