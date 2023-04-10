Опубликован новый портрет Карла III и Камиллы Паркер-Боулз

В преддверии предстоящей коронации было опубликовано новое официальное фото Карла III и Камиллы Паркер-Боулз. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Портрет был сделан любимым королевским фотографом Хьюго Бернандом в прошлом месяце. На снимке Карл III и Камилла Паркер-Боулз позируют в Голубой гостиной Букингемского дворца. Королева-консорт одета в синее платье от Fiona Clare, а ее супруг в синий костюм в полоску, белую рубашку и голубой галстук в "елочку". Под фото королевская чета сообщила, что для коронации было выбрано восемь пажей, которые будут сопровождать Карла и Камиллу во время службы коронации.

Коронация короля Карла III, во время которой королева-консорт Камилла займет место рядом с ним, состоится 6 мая 2023 года. Известно, что в коронации примут участие старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж, а также пятеро внуков королевы-консорта.