Кабмин ФРГ представил первую в истории страны стратегию нацбезопасности

Правительство ФРГ представило первую в истории Германии стратегию национальной безопасности, в которой прописываются основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для страны и НАТО на ближайшие годы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе объемом более 40 страниц отражена концепция обеспечения безопасности страны и территории НАТО, в том числе в киберпространстве и космосе, противодействия внешнему влиянию и шпионажу, защиты технологий и объектов критической инфраструктуры, управления во время кризисных ситуаций, пандемий, достижения суверенитета в энергетической и продовольственной сферах.

Правительство ФРГ выразило приверженность НАТО и цели повышения членами альянса расходов на оборону до 2% ВВП. "Тем самым мы выражаем твердую приверженность НАТО и ЕС и укрепляем Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) с целью выполнения им основной задачи по обороне страны и альянса (2%!)", - отмечается в тексте. В нем уточняется, что власти намерены добиться повышения расходов на оборону до 2% "за несколько лет". "Мы укрепим нашу безопасность в киберпространстве и космосе", - указывается в документе.

Кроме того, кабмин ФРГ заявил о стремлении снижать зависимость от поставок энергоресурсов и сырья и добиваться их диверсификации. "Мы сократим одностороннюю зависимость в области снабжения сырьем и энергоресурсами путем диверсификации поставок. Мы вместе с бизнесом будем целенаправленно содействовать сырьевым проектам, в том числе по созданию стратегических запасов", - говорится в тексте. Власти подчеркнули стремление расширить национальные резервы продовольствия, энергоресурсов, медицинских препаратов. В документе также содержатся планы принятия закона по защите объектов критической инфраструктуры.