Глава МИД Британии сообщил о переговорах для достижения "гуманитарной паузы" в Газе

Правительство Великобритании работает с региональными партнерами для достижения "гуманитарной паузы" в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли сообщил в интервью агентству Reuters.

"Мы тесно работаем с египтянами, израильтянами и другими [странами] для достижения временной гуманитарной паузы, чтобы гуманитарная помощь дошла до нуждающихся", - сказал руководитель Форин оффиса, прибывший с визитом в Абу-Даби. При этом он не стал призывать к установлению полноценного режима прекращения огня. Как отметило агентство, позже Клеверли встретится с министром иностранных дел и международного сотрудничества Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения ситуации в секторе Газа.