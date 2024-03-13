В Греции готовятся создать антидроновый купол

Министр обороны Греции Никос Дендиас анонсировал создание "антидронового купола" в интервью изданию Naftemporiki, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы будем быстро работать над тем, чтобы преодолеть данное отставание от соседних стран, а также создать "купол" против беспилотников, охватывающий территорию Греции", - заявил министр, комментируя недавний визит в Грецию и опыт противодействия страны ВС Азербайджана, массово использовавшим турецкие дроны Bayraktar.

По словам Дендиаса, министерство планирует провести армейскую реформу под названием "Повестка 2030". В ее рамках в стране планируется расширить производство вооружений, изменить срок службы в армии и создать особую инновационную экосистему в армии.

Первым шагом в создании этой экосистемы министр назвал выделение части бюджета вооруженных сил исключительно на производство греческой оборонной продукции. Для содействия созданию этой экосистемы будет создан "Греческий центр инновационного развития".

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