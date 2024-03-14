https://news.day.az/world/1644904.html Столтенберг рассказал о вложениях европейских стран НАТО и Канады в оборону
Столтенберг рассказал о вложениях европейских стран НАТО и Канады в оборону
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону $470 млрд. Как передает Day.Az его слова приводит ТАСС.
По его словам, Североатлантический альянс продолжает наращивать свои военные расходы.
"Европейские страны НАТО и Канада в 2024 году инвестируют в оборону $470 млрд, что составит 2% от их суммарного ВВП", - отметил Столтенберг.
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