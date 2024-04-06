Медведев обвинил Макрона в спонсорстве теракта в «Крокус Сити Холл»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров стран Запада, в том числе президента Франции Эмманюэля Макрона, в спонсорстве теракта, совершенного 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Как передает Day.Az, об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России", - отметил Медведев.

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