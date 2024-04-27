ИБР одобрил новые проекты для Таджикистана и Турции

Исламский банк развития (ИБР) утвердил выделение около 418 миллионов долларов на финансирование новых проектов развития в странах-членах, сообщает в субботу Day.Az.

Согласно информации, Совет под председательством президента ИБР Мухаммада Аль-Джассера одобрил четыре проекта в ходе 355-го заседания, посвященного социально-экономическому развитию и

устойчивости.

Встреча состоялась в Эр-Рияде в первый день ежегодных совещаний группы ИБР.

Таджикистан получил 150 миллионов долларов на строительство Рогунской ГЭС, а именно для четвертого лота проекта - левобережные сооружения. Целью проекта является обеспечение чистой, доступной и надежной возобновляемой электроэнергии для удовлетворения растущего внутреннего спроса страны, повышения энергетической безопасности и коммерциализации через региональный энергетический рынок.

Совет также утвердил выделение 120 миллионов евро на строительство автомагистрали Наккас-Басакшехир в Турции.

Проект является частью более крупной правительственной инициативы по автомагистрали Северного Мраморного моря. Основной проект направлен на создание альтернативного перехода через Босфор, что позволит значительно сократить пробки на дорогах, время в пути и выбросы парниковых газов.

Кроме того, среди получателей данного финансирования со стороны ИБР также Бенин и Кот-д'Ивуар.

Отметим, что с 27 по 30 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят ежегодные совещания и золотой юбилей Группы Исламского банка развития (ИБР) под королевским патронажем Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.

Тема совещаний 2024 года - "Дорожа прошлым, намечая будущее: оригинальность, солидарность и процветание". Данные собрания знаменуют собой 50-летие деятельности Банка для содействия социально-экономическому развитию в странах-участницах.

В рамках мероприятия планируется провести "круглый стол" на тему COP29 с участием представителей правительства Азербайджана.

Ожидается, что ежегодные совещания Группы и золотой юбилей ИБР, который является ведущим многосторонним банком развития в рамках сотрудничества в формате Юг-Юг, привлекут международное и региональное внимание. Ежегодные встречи будут включать в себя серию параллельных мероприятий с участием высокопоставленных представителей правительства, международных и региональных организаций, частного сектора, научных кругов и гражданского общества.

В мероприятиях примут участие министры экономики, планирования и финансов 57 стран-членов ИБР, а также представители международных и региональных финансовых институтов, исламских банков, компаний частного сектора, национальных и международных финансовых институтов развития, международных и региональных организаций, НПО, торгово-промышленных палат и деловых советов.

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