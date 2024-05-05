Число сторонников тори в Британии значительно сократилось

Британская консервативная партия (тори) потеряла около 50% процентов мест в региональных законодательных собраниях по итогам местных выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.

Число кресел у консерваторов сократилось до 515, уменьшившись на 474. При этом их соперники из Лейбористской партии получили 1158 мест, увеличив результат на 186 мест по сравнению с результатами год назад. При этом тори опережают не только лейбористы, но и Либеральная демократическая партия с 522 голосами.

При этом по числу местных советов с контролируемым партией большинством лейбористы опережают тори в 8,5 раз - 51 против шести.

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