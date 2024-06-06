В Грузии задержали двух человек за связи с ИГ

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии задержали в Батуми двух граждан республики за связи с террористической группировкой "Исламское государство" и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба СГБ.

Спецоперация в Батуми проходила на двух локациях одновременно. Правоохранители при обыске домов обвиняемых изъяли автоматы, пистолеты, ручные гранаты, флаги с символикой "ИГ" и прочие улики важные для следствия.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям "Объединение в иностранной террористической организации или в террористической организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи в террористической деятельности" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК Грузии, что карается лишением свободы от 3 до 6 и от 10 до 17 лет.

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