В США 70% опрошенных считают, что Байден должен выйти из президентской гонки

Семьдесят процентов американцев считают, что президент США Джо Байден должен отказаться от дальнейшего участия в предвыборной кампании и позволить Демократической партии выдвинуть другого кандидата на высший государственный пост. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

70% участников опроса уверены, что Байден должен выйти из предвыборной гонки и уступить место другому демократу. Эту точку зрения разделяют 73% опрошенных из числа сторонников Республиканской партии и 65% сторонников Демократической партии. 28% респондентов считают, что Байдену следует продолжать участие в избирательной кампании.

Опрос проводился с 11 по 15 июля. В нем приняли участие порядка 1,2 тыс. американцев старше 18 лет по всей стране. Погрешность составила 3,8 п. п.

2 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что вице-президент США Камала Харрис считается наиболее вероятным претендентом на смену Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Согласно результатам опроса журнала The Economist и института YouGov, опубликованным 11 июля, около 73% сторонников Демократической партии полагают, что Харрис должна стать кандидатом демократов на президентских выборах в ноябре.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Республиканцы на съезде партии 15 июля официально выдвинули кандидатуру бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в президенты.

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