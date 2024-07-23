В Пакистане могут рассмотреть запрет партии Имрана Хана

Федеральное правительство Пакистана планирует 24 июля рассмотреть запрет оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС), которую возглавляет бывший премьер-министр Имран Хан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газетe Dawn сообщили официальные источники.

По их данным, рассмотрение вопроса о прекращении деятельности ДЗС намечалось на заседании кабинета министров 22 июля, но было перенесено на 24 июля из-за плотного рабочего графика премьер-министра Шахбаза Шарифа. "Решение о запрете партии Имрана Хана является острым, ключевым для правящей коалиции в Пакистане. Власти уже объявили о готовящемся отстранении ДЗС от политической деятельности и привлечении ее лидера к ответственности за подстрекательство к мятежу и нарушение конституции", - сказали собеседники издания.

22 июля полиция задержала Гохара Али Хана, исполняющего обязанности председателя ДЗС, и провела обыски в штаб-квартире партии в Исламабаде. О мотивах задержания временного главы оппозиционной партии пока ничего не известно.

Как сообщалось ранее, правительство решило запретить бывшую правящую партию ДЗС, а также возбудить дело против Хана и бывшего президента страны Арифа Алви за государственную измену, в частности в связи с получением ими денежных средств из иностранных источников.

В начале июня Высший суд Исламабада оправдал Хана и экс-главу МИД Шаха Мехмуда Куреши по обвинению в разглашении государственной тайны, отменив вынесенные им в январе приговоры, по которым экс-министры получили 10 лет лишения свободы. Несмотря на это, политики продолжают отбывать тюремное заключение по другим судебным приговорам.

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