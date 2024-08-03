Госдолг Армении достиг ошеломляющей отметки

Госдолг в размере 12 млрд. долларов чрезвычайно опасен для Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель Палаты аудиторов Армении Наири Саркисян.

По его словам, в Армении, где более половины населения являются бедными, 13% расходов направляется на обслуживание долгов.

Он заметил, что это огромные деньги, которые могли бы быть направлены на решение экономических и социальных проблем.

Самой главной проблемой Саркисян назвал то, что привлекаемые за счет долга средства не внедряются в прибыльные сферы, которые могли бы и покрывать долг, и создавать дополнительные доходы. "Такими темпами придет время, когда Армения вынуждена будет компенсировать долг путем передачи госимущества", - подчеркнул он.

Председатель Палаты аудиторов отметил, что все, кто призывает Армению вступить в Евросоюз, выступают против Армении, поскольку ее экономика там не конкурентоспособна. "В ЕС Армению не ждут. ЕС открыл место для Армении? Нет", - заключил он.

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