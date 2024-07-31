По меньшей мере три человека - два сотрудника полиции и мирный житель - погибли при атаке террористов на полицейский пост в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как сообщает Day.Az, со ссылкой на газету The News International, нападению подвергся КПП правоохранителей на шоссе, соединяющем Пакистан с Афганистаном.

Террористам удалось скрыться с места атаки, а в регионе объявлена повышенная террористическая тревога.

22 июня Центральный комитет по выполнению Национального плана антитеррористических действий утвердил стратегию "Азм-э-Истехкам" ("Решительность и стабильность") по обеспечению национальной безопасности, которая предусматривает расширение борьбы с терроризмом как внутри страны, так и с его угрозой со стороны Афганистана.

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