В Бангладеш из-за протестов погиб 81 человек

Более 80 человек погибли, сотни пострадали в ходе антиправительственных протестов в Бангладеш в воскресенье.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Daily Observer.

В течение дня столкновения произошли в разных районах Дакки и других регионах страны. По имеющимся данным, погиб 81 человек. Многие умерли от пулевых ранений. Среди погибших есть по меньшей мере 14 полицейских. Несколько сотен человек пострадали. Сообщается о поджогах, вандализме, блокадах дорог, нападениях на полицейские участки и захватах зданий.

На фоне происходящего власти приняли решение ужесточить режим комендантского часа, который начался сегодня в 18:00 по местному времени , а также объявить ближайшие три дня выходными.

Армия Бангладеш призвала людей соблюдать комендантский час, который был введен на неопределенный срок, поскольку общая ситуация с правопорядком в стране снова ухудшилась. "Армия Бангладеш выполнит свои обязанности в соответствии с конституцией Бангладеш и действующими законами страны. В этой связи людей просят соблюдать комендантский час, а также оказывать полное содействие", - говорится в распространенном вооруженными силами пресс-релизе.

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