В Пакистане автобус упал в овраг

По меньшей мере 25 человек погибли, еще 1 получил ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг в округе Кахута, расположенном в управляемом Пакистаном регионе Кашмира.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, пассажирский автобус следовал из населенного пункта Хавели Кахута в город Равалпинди (провинция Пенджаб). На месте происшествия присутствуют сотрудники полиции, представители местных властей, а также спасатели. Причина инцидента пока не названа.

Сообщается, что тела погибших были доставлены в ближайшую больницу.

Отметим, что недавно в Иране перевернулся автобус, в котором находились 53 пакистанских паломника.

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