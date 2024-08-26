В Пакистане автобус упал в овраг - десятки погибших
По меньшей мере 25 человек погибли, еще 1 получил ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг в округе Кахута, расположенном в управляемом Пакистаном регионе Кашмира.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo TV.
По его данным, пассажирский автобус следовал из населенного пункта Хавели Кахута в город Равалпинди (провинция Пенджаб). На месте происшествия присутствуют сотрудники полиции, представители местных властей, а также спасатели. Причина инцидента пока не названа.
Сообщается, что тела погибших были доставлены в ближайшую больницу.
Отметим, что недавно в Иране перевернулся автобус, в котором находились 53 пакистанских паломника.
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