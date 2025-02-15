Вице-президент США назвал главную угрозу Европы

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что главная угроза Европе - отказ от своих ценностей.

Как передает Day.Az, во время речи в Мюнхене он привел в пример Румынию, где победил "неправильный кандидат" с точки зрения европейских чиновников и они были этим недовольны.

Вэнс отметил, что после Второй мировой Европа и США сошлись на необходимости быть защитой демократии и свободы - они сошлись, что контроль государства за людьми невозможен и ошибочен. Но сегодня американцы смотрят на ЕС, на еврочиновников, которые угрожают блокировками и санкциями за "язык ненависти".

Вэнс говорит о Германии, где могут оштрафовать за критику феминисток в сети. А также Великобританию, где местного жителя оштрафовали за молитву у клиники абортов - он делал это во имя ребенка бывшей девушки, который не родился из-за аборта. Поэтому Вэнс приехал не с наблюдением, а с предложением - в Вашингтоне новый шериф, США не согласны с политикой ЕС, но будут защищать свободы европейцев, несмотря ни на что.

Но США видят, что в Европе нарушают принципы демократии. Он привел в пример Румынию, где итоги выборов отменили, потому что в сети нашли рекламу кандидата Кэлина Джорджеску, которую могли оплатить из РФ. Политик считает, что демократия не может быть настолько слабой, что ей угрожает реклама в интернете. По мнению Вэнса, это нарушение свободы, когда могут побеждать только кандидаты, которые нравятся европейским чиновникам.