Звезда Netflix найдена мертвой в собственном доме

Звезда корейских дорам Ким Сэ-рон была найдена мертвой в своем доме 16 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Korean Herald.

Тело звезды сериала "Охотничьи псы" нашла в квартире актрисы в Сеуле ее подруга.

Полиция расследует причину смерти девушки. Однако признаков взлома и насильственной смерти не нашли.

Сэ-рон начала свою актерскую карьеру еще ребенком, в 2009 году. Два года назад девушка снялась в популярном сериале для Netflix "Охотничьи псы" - о бедности, пандемии коронавируса и коллекторах.