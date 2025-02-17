https://news.day.az/world/1730842.html Звезда Netflix найдена мертвой в собственном доме Звезда корейских дорам Ким Сэ-рон была найдена мертвой в своем доме 16 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Korean Herald. Тело звезды сериала "Охотничьи псы" нашла в квартире актрисы в Сеуле ее подруга. Полиция расследует причину смерти девушки. Однако признаков взлома и насильственной смерти не нашли.
Звезда Netflix найдена мертвой в собственном доме
Звезда корейских дорам Ким Сэ-рон была найдена мертвой в своем доме 16 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Korean Herald.
Тело звезды сериала "Охотничьи псы" нашла в квартире актрисы в Сеуле ее подруга.
Полиция расследует причину смерти девушки. Однако признаков взлома и насильственной смерти не нашли.
Сэ-рон начала свою актерскую карьеру еще ребенком, в 2009 году. Два года назад девушка снялась в популярном сериале для Netflix "Охотничьи псы" - о бедности, пандемии коронавируса и коллекторах.
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