Почему США приняли жесткие меры против USAID?

Американская администрация намеревалась проверить финансовые бумаги Агентства по международному развитию (USAID), но его руководство отказалось, что стало причиной жестких мер в отношении этой структуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на своем первом брифинге для журналистов.

"Все началось с простого обращения в USAID с просьбой взглянуть на их отчетность, посмотреть и разобраться. И они отказались. Они сказали: "Мы автономная организация. Вы не имеете права приходить". Намерение не было таким, как вы наблюдаете, когда развиваются события. Все началось потому, что вначале не было никакого сотрудничества", - подчеркнула Брюс.

По ее словам, власти заинтересовались финансовыми бумагами USAID из-за огромного долга этой структуры, что "остается неприемлемым способом ведения дел". "Это не значит, что мы не будем оказывать иностранную помощь. Вопрос в том, как мы будем оказывать помощь, и будет ли она эффективной, и будет ли она результативной, и достигнет ли она тех целей, которые мы хотим, чтобы сделать Америку безопасной, более процветающей, более защищенной", - добавила руководитель пресс-службы Госдепа.

Ее также попросили прокомментировать данные агентства Reuters о том, что порядка 700 американских дипломатов направили по внутренним каналам письмо на имя госсекретаря Марко Рубио, в котором они выразили несогласие с реорганизацией USAID. Брюс заявила, что подобное обращение не поступало по внутренним каналам. "Но если бы такое письмо или нечто подобное действительно поступило, мы бы не стали это обсуждать", - подчеркнула она.