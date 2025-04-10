Евросоюз может прекратить свое существование к 2040 году, если продолжит текущий курс на централизацию полномочий в ущерб суверенитету государств-членов. Об этом пишет Strategic Culture, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации уточняется, что чрезмерная концентрация на геополитическом противостоянии с Москвой отвлекает внимание от решения внутренних проблем ЕС.

Помимо этого, издание подчеркивает, что на данный момент единственный смысл существования объединения - стремление к стратегическому поражению России. Между тем, самим европейцам из-за повальной пропаганды отказывают "в праве голоса".