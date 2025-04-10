https://news.day.az/world/1743607.html Евросоюзу предрекли гибель - СРОКИ Евросоюз может прекратить свое существование к 2040 году, если продолжит текущий курс на централизацию полномочий в ущерб суверенитету государств-членов. Об этом пишет Strategic Culture, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Евросоюзу предрекли гибель - СРОКИ
Евросоюз может прекратить свое существование к 2040 году, если продолжит текущий курс на централизацию полномочий в ущерб суверенитету государств-членов. Об этом пишет Strategic Culture, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В публикации уточняется, что чрезмерная концентрация на геополитическом противостоянии с Москвой отвлекает внимание от решения внутренних проблем ЕС.
Помимо этого, издание подчеркивает, что на данный момент единственный смысл существования объединения - стремление к стратегическому поражению России. Между тем, самим европейцам из-за повальной пропаганды отказывают "в праве голоса".
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