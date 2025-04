https://news.day.az/world/1749041.html

Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

В Бразилии экипаж небольшого судна случайно заметил в бурной реке тонущую девушку и спас ее. Об этом сообщает Need To Know (NTK), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Инцидент произошел 26 апреля в муниципалитете Вижия, штат Пара. На видео попал момент, когда люди на лодке заметили девушку и бросили ей спасательный круг.