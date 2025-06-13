https://news.day.az/world/1760184.html В Иране подтвердили гибель ключевого советника Хаменеи В Иране в результате масштабных авиаударов Израиля в ночь на пятницу, 13 июня, был убит бывший глава Совета национальной безопасности и ключевой советник аятоллы Али Хаменеи - Али Шамхани. Как передает Day.Az, об этом пишет CNN. Сообщается, что иранские государственные СМИ подтвердили убийство военачальника.
В Иране подтвердили гибель ключевого советника Хаменеи
В Иране в результате масштабных авиаударов Израиля в ночь на пятницу, 13 июня, был убит бывший глава Совета национальной безопасности и ключевой советник аятоллы Али Хаменеи - Али Шамхани.
Как передает Day.Az, об этом пишет CNN.
Сообщается, что иранские государственные СМИ подтвердили убийство военачальника.
Контр-адмирал Шамхани до 2005 года был министром обороны Ирана. Он почти десять лет занимал пост секретаря Высшего совета национальной безопасности страны. Шамхани считается ключевым политическим советником верховного лидера Ирана с мая 2023 года.
Ранее мы сообщали, что генералы и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.
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