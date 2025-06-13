В Иране подтвердили гибель ключевого советника Хаменеи

В Иране в результате масштабных авиаударов Израиля в ночь на пятницу, 13 июня, был убит бывший глава Совета национальной безопасности и ключевой советник аятоллы Али Хаменеи - Али Шамхани.

Как передает Day.Az, об этом пишет CNN.

Сообщается, что иранские государственные СМИ подтвердили убийство военачальника.

Контр-адмирал Шамхани до 2005 года был министром обороны Ирана. Он почти десять лет занимал пост секретаря Высшего совета национальной безопасности страны. Шамхани считается ключевым политическим советником верховного лидера Ирана с мая 2023 года.

Ранее мы сообщали, что генералы и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.