https://news.day.az/world/1770743.html В Китае пресекли сбыт партии поддельных лабубу на $1,7 млн Полиция Шанхая пресекла сбыт партии поддельных игрушек лабубу на 12 млн юаней ($1,7 млн). Об этом сообщает местное издание Yicai, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Полиция изъяла партию из 5 тысяч единиц контрафактной продукции. Подделки имитировали редкие модели популярных игрушек.
В Китае пресекли сбыт партии поддельных лабубу на $1,7 млн
Полиция Шанхая пресекла сбыт партии поддельных игрушек лабубу на 12 млн юаней ($1,7 млн). Об этом сообщает местное издание Yicai, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Полиция изъяла партию из 5 тысяч единиц контрафактной продукции. Подделки имитировали редкие модели популярных игрушек.
Отмечается, что производители подделок не получали согласие компании Pop Mart, официально реализующей продукцию.
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