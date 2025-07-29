В Китае пресекли сбыт партии поддельных лабубу на $1,7 млн

Полиция Шанхая пресекла сбыт партии поддельных игрушек лабубу на 12 млн юаней ($1,7 млн). Об этом сообщает местное издание Yicai, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Полиция изъяла партию из 5 тысяч единиц контрафактной продукции. Подделки имитировали редкие модели популярных игрушек.

Отмечается, что производители подделок не получали согласие компании Pop Mart, официально реализующей продукцию.