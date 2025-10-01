В Британии вынесли последний приговор надзирательницам за романы с заключенными

В Великобритании завершились судебные процессы над сотрудницами тюрьмы, вступившими в романтические отношения с заключенными.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Лента.ру".

Уже через полгода после открытия самой современной британской тюрьмы Five Wells правоохранительные органы арестовали надзирательницу Эйми Дьюк, которая за всего четыре месяца работы ухитрилась завести романы с двумя заключенными.

Спустя некоторое время выяснилось, что еще две сотрудницы Five Wells, Тони Коул и Рейчел Стэнтон, подобным же образом нарушали закон. Летом прошлого года Стэнтон, которая родила ребенка, получила условный срок. В феврале 2025 года Коул дали год заключения. В августе такому же наказанию подверглась и Дьюк.

Строительство тюрьмы Five Wells началось в 2020 году и обошлось в £253 млн. Власти неоднократно называли Five Wells самым совершенным исправительным учреждением в стране. Управление тюрьмой осуществляет частная военная компания G4S. Five Wells имеет весьма негативную репутацию из-за высокого уровня насилия и нелегального оборота наркотиков.