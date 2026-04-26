Чемпионат по поросячьему визгу прошел в европейском городе - ВИДЕО
В городе Тарту, Эстония, прошел чемпионат по имитации визга поросят, передает Day.Az со ссылкой на Metro.
Участники соревновались в правдивости и силе исполнения. Выступления оценивали эксперты-свиноводы. Победитель получил половину свиной туши, а также колбасу.
