Чемпионат по поросячьему визгу прошел в европейском городе - ВИДЕО

В городе Тарту, Эстония, прошел чемпионат по имитации визга поросят, передает Day.Az со ссылкой на Metro. Участники соревновались в правдивости и силе исполнения. Выступления оценивали эксперты-свиноводы. Победитель получил половину свиной туши, а также колбасу.