В США разбился военный вертолет, весь экипаж погиб - ОБНОВЛЕНО

Вертолет корпуса морской пехоты США потерпел крушение на юге штата Калифорния, четыре члена экипажа, предположительно, погибли, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился у (города) Эль-Сентро в Калифорнии приблизительно в 14:35 во вторник во время стандартных учений", - говорится в заявлении. По информации военных, причина катастрофы пока неизвестна.

Жертвами инцидента, предположительно, стали четыре находящихся на борту вертолета члена экипажа, при этом не уточняется, являются ли погибшие морскими пехотинцами.

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