В Антарктиде обнаружена гигантская «антенна» - ВИДЕО

Пользователи Интернета обнаружили в Антарктиде якобы антенну огромных размеров, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Один из виртуальных исследователей самого южного материка Земли, рассматривая снимки со спутника, обнаружил на Антарктиде загадочный объект.

Он состоит из нескольких возвышенностей и имеет поперечную линию. Видео своей находки уфолог выложил в Интернет, предположив, что под снегом скрывается огромная антенна размером в четыре футбольных поля.

В комментариях пользователи Сети высказали предположение, что это просто сугробы, однако автор видео утверждает, что природа не может создать такой симметричный рисунок.

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