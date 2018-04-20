Американец нашел «тайный» город в горах Антарктиды - ВИДЕО

Удивительное открытие мужчине помогли сделать Googlе-карты, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Как пишет The Sun, Грэм Мэйпл ведёт свой канал на Youtube, посвящённый конспирологическим теориям. Периодически он выкладывает туда видео со своими новыми открытиями. Недавно его коллекция пополнилась ещё одним любопытным фильмом.

На этот раз интернет-исследователь внимательно присмотрелся к Антарктиде на Google-картах и заметил в горах мини-город.

"Там кажется, есть что-то на горе, похожее на миниатюрную модель города. Это, кажется, находится в отдаленном месте, я ничего не вижу в окружающем пространстве", - рассказал он журналистам.

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