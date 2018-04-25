Стивен Джеррард: «Салах – лучший игрок в мире» - ВИДЕО
25 апреля 2018 11:40 319
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард поделился мнением о форварде мерсисайдцев Мохамеде Салахе, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ромой" (5:2) египтянин оформил дубль и сделал две голевые передачи.
"Он показывает лучшую игру в карьере. Тяжело сравнивать его с Роналду и Месси, которые уже давно и стабильно задают тон в мировом футболе.
Но прямо сейчас Салах - лучший игрок в мире. Я в этом нисколько не сомневаюсь", - сказал Джеррард.
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