Что такое клиренс автомобиля, как его измерить и увеличить

Что такое клиренс автомобиля?

Клиренс - это дорожный просвет, или расстояние от самой низко расположенной точки элемента конструкции под днищем автомобиля (например, трубы глушителя, картера заднего моста) до грунта, асфальта или иного покрытия.

Несложно понять, что от величины клиренса напрямую зависит проходимость автомобиля. Но не для всех классов автомобилей это приоритетная характеристика:

Для спорткаров важнее динамика и управляемость. То и другое предполагает максимально заниженный силуэт, поэтому у таких моделей клиренс ограничен 90-130 мм.

На противоположном полюсе - настоящие внедорожники. Если они оснащены регулируемой пневмоподвеской, максимальная величина клиренса серийной модели может приближаться к 300 мм.

У среднестатистического автомобиля дорожный просвет составляет от 130 до 180 мм. Это обеспечивает баланс управляемости, в том числе на высоких скоростях, и степени проходимости, достаточной для того, чтобы уверенно преодолевать небольшие дорожные неровности.

Как измерить клиренс?

Чтобы определить клиренс, необходимо установить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность и выполнить замеры в нескольких ключевых точках:

От нижней точки бамперов, которые часто страдают при перпендикулярной парковке к бордюрам. Высота последних над асфальтом должна составлять 10±1 см. Должна, но нередко встречаются существенные отклонения в большую сторону.

От масляного поддона двигателя.

От нижней точки картера коробки передач.

От низко расположенных элементов выхлопной системы.

От размещенной под днищем в заднем свесе запаски (при наличии).



Следует учитывать, что заявленная компанией-производителем величина клиренса может уменьшиться после установки защиты двигателя, более низкопрофильных шин и при существенной загрузке автомобиля.

Как увеличить клиренс?

Увеличить дорожный просвет автомобиля можно несколькими способами:

Самый простой - установить колесные диски большего диаметра, если это допускается производителем. Увы, как правило, при этом уменьшается величина профиля (высота боковины) покрышки, и итоговый выигрыш будет измеряться считанными миллиметрами, тогда как затраты на новые колеса в сборе окажутся весьма существенными. Стоит ли игра свеч?

Тюнинг подвески. Это может быть установка проставок между пружинами и кузовом, установка удлиненных пружин и даже пневмоэлементов. Во многих случаях это более эффективный, но и более дорогой способ. К тому же такая операция будет расценена как изменение конструкции автомобиля, что требует легализации с помощью специальной, достаточно сложной процедуры.

Получается, проще всего сразу выбрать автомобиль в серийном исполнении с той величиной дорожного просвета, которая будет оптимальна для условий эксплуатации машины.