BAIC обновил среднеразмерный кроссовер X7

Китайская корпорация BAIC представила обновленный кроссовер X7, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Autohome.com. Машина поступит в продажу 16 апреля.

От дорестайлингового варианта новый X7 отличается большой решеткой радиатора, которая стилистически напоминает решетку Changan UNI-K. Кроме того, BAIC X7 получил новую оптику. Изменился и задний бампер, а количество патрубков выхлопной системы увеличилось с двух до четырех. Салон остался прежним. Габариты: 4755 мм в длину, 1892 мм в ширину и 1715 мм в высоту. Колесная база - 2800 мм.

Техническая часть автомобиля не поменялась. BAIC X7 по-прежнему оснащается безальтернативным 1,5-литровым турбомотором A156T2H собственной разработки корпорации BAIC. Его мощность составляет 188 л.с. и 275 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в связке с семиступенчатым "роботом". Стоимость дорестайлинговой модели в Китае начинается от 94 900 юаней.