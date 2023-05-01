Азербайджан и Узбекистан запустят совместный автозавод

Совместный автомобильный завод Азербайджана и Узбекистана ожидается запустить в мае 2025 года.

Как сообщает в понедельник Day.Az, инвестиционная стоимость завода составит 88 миллионов манатов.

На заводе, который разместится на территории в 16 гектаров в Гаджигабульском промышленном квартале, будут созданы 1200 новых рабочих мест. Мощности завода составят 30 тысяч автомобилей в год. На предприятии будут использованы технологии таких стран, как США, Италия, Китай, Корея и Узбекистан.

На предприятии ожидается производство таких марок автомобилей, как Chevrolet, Cobalt, Malibu, Tracker и Equinox.