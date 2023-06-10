Haval опубликовал официальные изображения кроссовера B26

Кроссовер Haval B26 показали на официальных изображениях в Китае, а в Сети появились его подробные шпионские снимки. Автомобиль оказался не таким большим, как сообщалось ранее. В движение его приводит гибридная силовая установка Hi4. А вот с названием модели пока возникла путаница, передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

Официальные фото Haval B26

Напомним, что первые "шпионские" снимки Haval B26 появились в мае 2023 года. Тогда китайские источники предположили, что он станет флагманским представителем линейки "собак", в которую входят кроссоверы Dargo, Cool Dog и Dargo второго поколения. Теперь же оказалось, что B26 не настолько крупный. Кроме того, он может стать представителем другой серии.

Внешний вид Haval B26 выполнен в стилистике "собачей" линейки. Он получил фирменные фары, крупный передний бампер, прямоугольную решётку радиатора с горизонтальными ламелями и высокой линией капота. В профиль кроссовера в глаза бросается парящая крыша, рейлинги и обычные дверные ручки. Также стоит отметить два лючка на задних крыльях B26. Один из них нужен для топлива, а другой - для электричества.

Новые "шпионские" снимки

Чуть ранее "фотоохотникам" удалось запечатлеть Haval B26 на улице города Чунцин. Он укрыт камуфляжной плёнкой, но его внешний вид в целом совпадает с официальными изображениями.

Первое, что бросилось в глаза - это размеры нового кроссовера. Судя по всему, он всё же уступает по габаритам Dargo второго поколения. У него довольно короткая колёсная база и небольшие свесы. В Сети даже стали появляться слухи, что B26 вскоре встанет на замену Haval Cool Dog. Дело в том, что "Крутая собака" совсем не понравилась китайским автолюбителям. Так, за четыре месяца 2023 года его купили менее тысячи клиентов.

Согласно сообщениям источников, в движение новый Haval будет приводить гибридная установка Hi4, дебютировавшая на Xiaolong Max. Она состоит из 1,5-литрового ДВС мощностью 116 л.с. и пары электромоторов. Один расположен на передней оси и генерирует 95 л.с. А второй приводит в движение заднюю ось, передавая ей 204 л.с. Питает электродвигатели батарея ёмкостью 19,3 кВт⋅ч. Совокупная мощность такой системы составляет 279 л.с. и 585 Нм.

Тайна названия и старт производства

Как мы уже отметили, Haval B26 может оказаться заменой небольшому Haval Cool Dog. Однако в Сети появились и другие слухи - что он станет частью не "собачей" линейки, а серии Haval Dragon. Напомним, что в последнюю входят гибридные Xiaolong и Xiaolong Max. На это указала недавняя регистрация торговой марки 翔龙 (Xiang Long). Перевести это название можно как "Летающий дракон". Не исключено, что это имя и получит B26.

Мы не случайно отметили, что Haval B26 заметили на улицах Чунцина. У Great Wall Motor, материнской компании Haval, здесь имеется крупный производственный центр, где в 2019 году начался серийный выпуск пикапов. Вероятно, и Haval B26 встанет на конвейер этой фабрики. По сообщению "инсайдеров", его производственная линия полностью готова к старту проекта. Также возможно, что B26 вскоре появится в каталоге китайского минпрома, а его технические характеристики будут полностью рассекречены.