Haval опубликовал официальные изображения кроссовера B26
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Кроссовер Haval B26 показали на официальных изображениях в Китае, а в Сети появились его подробные шпионские снимки. Автомобиль оказался не таким большим, как сообщалось ранее. В движение его приводит гибридная силовая установка Hi4. А вот с названием модели пока возникла путаница, передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

Официальные фото Haval B26

Напомним, что первые "шпионские" снимки Haval B26 появились в мае 2023 года. Тогда китайские источники предположили, что он станет флагманским представителем линейки "собак", в которую входят кроссоверы Dargo, Cool Dog и Dargo второго поколения. Теперь же оказалось, что B26 не настолько крупный. Кроме того, он может стать представителем другой серии.

Haval B26 сбоку спереди гибрид зарядная станция

Внешний вид Haval B26 выполнен в стилистике "собачей" линейки. Он получил фирменные фары, крупный передний бампер, прямоугольную решётку радиатора с горизонтальными ламелями и высокой линией капота. В профиль кроссовера в глаза бросается парящая крыша, рейлинги и обычные дверные ручки. Также стоит отметить два лючка на задних крыльях B26. Один из них нужен для топлива, а другой - для электричества.

Новые "шпионские" снимки

Haval B26 спереди сбоку

Чуть ранее "фотоохотникам" удалось запечатлеть Haval B26 на улице города Чунцин. Он укрыт камуфляжной плёнкой, но его внешний вид в целом совпадает с официальными изображениями.

Haval B26 спереди

Первое, что бросилось в глаза - это размеры нового кроссовера. Судя по всему, он всё же уступает по габаритам Dargo второго поколения. У него довольно короткая колёсная база и небольшие свесы. В Сети даже стали появляться слухи, что B26 вскоре встанет на замену Haval Cool Dog. Дело в том, что "Крутая собака" совсем не понравилась китайским автолюбителям. Так, за четыре месяца 2023 года его купили менее тысячи клиентов.

Haval B26 сзади сбоку

Согласно сообщениям источников, в движение новый Haval будет приводить гибридная установка Hi4, дебютировавшая на Xiaolong Max. Она состоит из 1,5-литрового ДВС мощностью 116 л.с. и пары электромоторов. Один расположен на передней оси и генерирует 95 л.с. А второй приводит в движение заднюю ось, передавая ей 204 л.с. Питает электродвигатели батарея ёмкостью 19,3 кВт⋅ч. Совокупная мощность такой системы составляет 279 л.с. и 585 Нм.

Тайна названия и старт производства

фабрика Great Wall в Чунцине завод

Как мы уже отметили, Haval B26 может оказаться заменой небольшому Haval Cool Dog. Однако в Сети появились и другие слухи - что он станет частью не "собачей" линейки, а серии Haval Dragon. Напомним, что в последнюю входят гибридные Xiaolong и Xiaolong Max. На это указала недавняя регистрация торговой марки 翔龙 (Xiang Long). Перевести это название можно как "Летающий дракон". Не исключено, что это имя и получит B26.

Мы не случайно отметили, что Haval B26 заметили на улицах Чунцина. У Great Wall Motor, материнской компании Haval, здесь имеется крупный производственный центр, где в 2019 году начался серийный выпуск пикапов. Вероятно, и Haval B26 встанет на конвейер этой фабрики. По сообщению "инсайдеров", его производственная линия полностью готова к старту проекта. Также возможно, что B26 вскоре появится в каталоге китайского минпрома, а его технические характеристики будут полностью рассекречены.