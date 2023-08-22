Новый электрокар от Lamborghini оказался кроссовером

Внешность нового концепта Lamborghini Landazor рассекретили за несколько часов до премьеры, сообщает Day.Az со ссылкой на Autoevolution. Полноценный дебют пройдет 18 августа в рамках автомобильной недели в Монтерее.



Кроссовер получил трехдверный кузов, что выделяет его на фоне бензинового Urus. Компоновка салона - 2+2. В салоне установлена передняя панель с двумя жидкокристаллическими экранами, один из них выполняет роль виртуальной приборной панели, а второй - мультимедийной системы для переднего пассажира. Перед водителем расположен трехспицевый мультируль.



Как пишет Autoevolution, ожидается, что автомобиль будет построен на платформе SSP, которую обещают представить в 2026 году. Серийная версия Lamborghini Lanzador появится не раньше 2028 года.

Информации о технических характеристиках пока нет, однако ожидается, что новинка получит полностью электрическую силовую установку с тремя или четырьмя электромоторами.



За первое полугодие 2023-го Lamborghini продала 5341 спортивный автомобиль. Это на 4,9% больше, чем за тот же период годом ранее, и лучший результат компании за одно полугодие за всю ее 60-летнюю историю.