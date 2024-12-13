В Азербайджане создается новая система оплаты госпошлин

В Азербайджане будет создана "Информационная система электронного управления госпошлинами" ("e-rüsum"), госпошлины будут уплачиваться на основании электронного уведомления ("e-bildiriş").

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, предоставление электронного уведомления "e-bildiriş" о перечислении в государственный бюджет поступлений по государственной пошлине, получение в режиме реального времени информации о начисленных поступлениях государственной пошлины соответствующим органом (учреждением), прием и соответствующее рассмотрение информации по заявлениям о превышении или ненадлежащем удержании государственной пошлины, электронный контроль и учет перечисления государственной пошлины в государственный бюджет будет осуществляться через информационную систему органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.