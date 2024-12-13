«Азерлотерея» получила сертификаты по трём международным стандартам

Транспарентность деятельности, законного организатора лотерей и оператора спортивных ставок в Азербайджане, АО "Азерлотерея" является, социальной ответственностью, соответствующей не только национальному законодательству, но и требованиям международных стандартов. В результате сертификационного аудита, проведённого в октябре 2024 года, подтвердилось соответствие копании трём важным международным стандартам.

Первый стандарт - ISO 27001:2013 "Система управления информационной безопасностью". Этот сертификат подтверждает безопасность, надёжность и устойчивость деятельности компании и предлагаемых ею продуктов. В соответствии с требованиями стандарта компания, определяет свои ценности, утверждает политику информационной безопасности и внедряет разработанную систему мер защиты. Со следующего года компания планирует обновить сертификат до последней версии стандарта.

Второй стандарт - Стандарт контроля безопасности (SCS - The Security Control Standard) Всемирной ассоциации лотерей (WLA - World Lottery Association). Этот документ, как "сборник правил" обобщает лучшие практики отрасли и регулирует организацию как лотерей, так и спортивных ставок. В его требования входят обязательный уникальный номер на каждом билете, внедрение криптографических средств контроля, пошаговые инструкции по проведению тиражей и ограничение на наличие единственного активного игрового счёта для каждого участника.

Третий, - стандарт "Ответственная игра", Европейской ассоциации государственных лотерей и Ассоциации ТОТО (EL- The European State Lotteries and Toto Association). Этот стандарт устанавливает строгие требования к ответственному маркетингу и продаже лотерейных билетов и услуг по спортивным ставкам.

АО "Азерлотерея" является членом и Европейской ассоциации государственных лотерей и Ассоциации ТОТО. Подробная информация о политике "Ответственная игра" "Азерлотереи".