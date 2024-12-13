В Азербайджане регламентируют источники финансирования разминирования

В Азербайджане регламентируются источники финансирования противоминной деятельности.

Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте "О разминировании", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В законопроекте отмечается, что противоминная деятельность финансируется за счет средств государственного бюджета и иных не запрещенных законом источников.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане устанавливаются правовые основы для осуществления деятельности по разминированию физическими и юридическими лицами.