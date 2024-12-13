https://news.day.az/politics/1714956.html В Азербайджане регламентируют источники финансирования разминирования В Азербайджане регламентируются источники финансирования противоминной деятельности. Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте "О разминировании", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В Азербайджане регламентируют источники финансирования разминирования
В Азербайджане регламентируются источники финансирования противоминной деятельности.
Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте "О разминировании", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
В законопроекте отмечается, что противоминная деятельность финансируется за счет средств государственного бюджета и иных не запрещенных законом источников.
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
Недавно сообщалось, что в Азербайджане устанавливаются правовые основы для осуществления деятельности по разминированию физическими и юридическими лицами.
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