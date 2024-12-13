Деятельность по разминированию стала доступнее

В Азербайджане устанавливаются правовые основы для осуществления деятельности по разминированию физическими и юридическими лицами.

Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в законопроекте "О разминировании", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, порядок проведения оценки для осуществления разминирования будет устанавливаться органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

На основании обращений государственных органов (учреждений), физических или юридических лиц уполномоченным органом для их представителей по разминированию будут проведены тренинги, соответствующие стандартным операционным процедурам в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, и по результатам обучения будет проведена оценка и выдан сертификат.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане вводят требования по контролю качества разминирования.