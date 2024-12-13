В Азербайджане вводят требования по контролю качества разминирования

В Азербайджане устанавливаются требования к контролю качества в деятельности по разминированию.

Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел свое отражение в законопроекте "О деятельности по разминированию", обсуждаемом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

В проекте отмечается, что в рамках контроля качества деятельности по разминированию осуществляется мониторинг этой деятельности и оценка качества очистки опасных зон в порядке, предусмотренном требованиями и стандартными операционными процедурами.

При обнаружении в ходе контроля качества нарушения исполнителем требований и стандартных операционных процедур уполномоченный орган требует от исполнителя устранения нарушения.

Исполнитель в течение пятнадцати дней должен обеспечить устранение нарушения, предусмотренного статьей 8.2 настоящего закона, и официально уведомить уполномоченный орган о проделанной в связи с этим работе.

В случае невыполнения требования уполномоченного органа об устранении нарушения или непредставления информации в соответствии со статьей 8.3 настоящего закона, деятельность исполнителя в опасной зоне приостанавливается уполномоченным органом до устранения указанных нарушений.

Территории, на которых завершены работы по разминированию, оформляются в соответствии с требованиями после проведения уполномоченным органом оценки качества разминирования.

Огнестрельное оружие и его основные части, а также опасные вещества, обнаруженные при проведении работ по разминированию, незамедлительно сдаются исполнителем в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, на основании акта, с уведомлением об этом уполномоченного органа заказным письмом или в электронном виде.

При наличии возможности того, что обнаруженный в ходе разминирования предмет имеет культурное или историческое значение, работы на данной территории приостанавливаются, и исполнитель немедленно информирует об этом заказным почтовым письмом или в электронном виде орган (учреждение), установленный соответствующим органом исполнительной власти, с обеспечением предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию.

При обнаружении человеческих трупов (частей трупов) или останков в ходе разминирования исполнитель незамедлительно информирует об этом соответствующие правоохранительные органы в официальном порядке с условием охраны данной территории.

Информация о территориях, на которых осуществлялась деятельность по разминированию, и обнаруженных при этом взрывчатых веществах должна быть внесена в информационную систему, предусмотренную статьей 9.1 настоящего закона, в соответствии со статьей 9.2 настоящего закона.

Деятельность по разминированию в опасных зонах уполномоченным органом осуществляется на основании плана действий с учетом требований статей 6.2-6.12 настоящего закона.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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