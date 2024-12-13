Пожар в Индии

По меньшей мере шесть человек погибли, 32 пострадали в результате пожара в частной клинике в городе Диндигул в южном штате Тамилнад.

Как сообщает издание The Hindu, пожар произошел в четырехэтажном здании больницы 12 декабря поздно вечером. Шесть человек были заблокированы в остановившемся лифте и умерли от отравления продуктами горения. Все пострадавшие были доставлены в больницу, остальные пациенты были эвакуированы персоналом клиники и пожарными, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Власти Тамилнада выразили соболезнования семьям погибших и сообщили о предоставлении им финансовой поддержки. Причины пожара устанавливаются.