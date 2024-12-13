https://news.day.az/society/1715013.html Временные перебои с электричеством в ряде населенных пунктов Нахчывана В ряде населенных пунктов Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана ожидаются временные перебои с подачей электроэнергии.
Временные перебои с электричеством в ряде населенных пунктов Нахчывана
В ряде населенных пунктов Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана ожидаются временные перебои с подачей электроэнергии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной энергетической службы Нахчывана, 14 декабря с 10:00 до 11:00 на подстанции системного значения "Джульфа" 132/110/10 кВ будут проводиться ремонтные работы.
В связи с этим в городе Джульфа, а также в селах Яйджи, Гюлюстан и Дизе планируется кратковременное отключение электроэнергии.
Недавно сообщалось, что Нахчыван продолжает активно укреплять свой энергосектор.
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