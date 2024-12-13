Временные перебои с электричеством в ряде населенных пунктов Нахчывана

В ряде населенных пунктов Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана ожидаются временные перебои с подачей электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной энергетической службы Нахчывана, 14 декабря с 10:00 до 11:00 на подстанции системного значения "Джульфа" 132/110/10 кВ будут проводиться ремонтные работы.

В связи с этим в городе Джульфа, а также в селах Яйджи, Гюлюстан и Дизе планируется кратковременное отключение электроэнергии.

Недавно сообщалось, что Нахчыван продолжает активно укреплять свой энергосектор.