https://news.day.az/world/1714992.html США и Турция согласовали формирование переходного правительства в Сирии США и Турция достигли соглашения по формированию переходного правительства в Сирии. Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По его словам, будет сформировано переходное правительство.
США и Турция согласовали формирование переходного правительства в Сирии
США и Турция достигли соглашения по формированию переходного правительства в Сирии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По его словам, будет сформировано переходное правительство.
Основными направлениями деятельности этого правительства станут защита прав женщин, а также этнических и религиозных меньшинств.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре