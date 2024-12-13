США и Турция согласовали формирование переходного правительства в Сирии

США и Турция достигли соглашения по формированию переходного правительства в Сирии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По его словам, будет сформировано переходное правительство.

Основными направлениями деятельности этого правительства станут защита прав женщин, а также этнических и религиозных меньшинств.