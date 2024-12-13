Крупная стычка в Ереване

Крупная стычка между полицейскими и продавцами мяса произошла рано утром на ереванском рынке.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, конфликт начался с проверки, которую проводили сотрудники Инспекционного органа безопасности продуктов. Они изымали мясо, ссылаясь на отсутствие справок о забое скота в сертифицированных скотобойнях.

Ситуация обострилась, когда один из продавцов попытался совершить акт самосожжения, заявив, что изъятие товара приводит его к серьезным убыткам. Его состояние ухудшилось, но он, как и другие участники конфликта, был задержан.

В настоящее время мясные прилавки закрыты по решению инспекции.