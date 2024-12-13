https://news.day.az/world/1714935.html Крупная стычка в Ереване - ВИДЕО Крупная стычка между полицейскими и продавцами мяса произошла рано утром на ереванском рынке, Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, конфликт начался с проверки, которую проводили сотрудники Инспекционного органа безопасности продуктов.
Крупная стычка в Ереване - ВИДЕО
Крупная стычка между полицейскими и продавцами мяса произошла рано утром на ереванском рынке.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, конфликт начался с проверки, которую проводили сотрудники Инспекционного органа безопасности продуктов. Они изымали мясо, ссылаясь на отсутствие справок о забое скота в сертифицированных скотобойнях.
Ситуация обострилась, когда один из продавцов попытался совершить акт самосожжения, заявив, что изъятие товара приводит его к серьезным убыткам. Его состояние ухудшилось, но он, как и другие участники конфликта, был задержан.
В настоящее время мясные прилавки закрыты по решению инспекции.
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