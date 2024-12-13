https://news.day.az/sport/1714909.html Эльтадж Сафарли уверенно лидирует на «Skopje Open» Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли продолжает свое выступление на международном турнире "Skopje Open" в Скопье (Северная Македония). Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором туре он начал свою победную серию, одержав победу над Александром Репринцевым (Украина).
Эльтадж Сафарли уверенно лидирует на «Skopje Open»
Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли продолжает свое выступление на международном турнире "Skopje Open" в Скопье (Северная Македония).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором туре он начал свою победную серию, одержав победу над Александром Репринцевым (Украина). Набрав 2 очка, рейтинг-фаворит оказался на первой строчке турнирной таблицы.
В турнире участвуют 96 шахматистов.
Стоит отметить, что несколько дней назад Эльтадж завершил участие в чемпионате Европы по быстрым шахматам, заняв четвертое место в рапиде.
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