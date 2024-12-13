Эльтадж Сафарли уверенно лидирует на «Skopje Open»

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли продолжает свое выступление на международном турнире "Skopje Open" в Скопье (Северная Македония).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, во втором туре он начал свою победную серию, одержав победу над Александром Репринцевым (Украина). Набрав 2 очка, рейтинг-фаворит оказался на первой строчке турнирной таблицы.

В турнире участвуют 96 шахматистов.

Стоит отметить, что несколько дней назад Эльтадж завершил участие в чемпионате Европы по быстрым шахматам, заняв четвертое место в рапиде.