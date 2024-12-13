https://news.day.az/sport/1715060.html Новый ТРАНСФЕР "Серхедчи" "Серхедчи" пополнил свой состав американским баскетболистом Крисом Мартином. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба. С ним подписан контракт до конца сезона. Отметим, что ранее команду усилил серб Вук Вукичевич.
Новый ТРАНСФЕР "Серхедчи"
"Серхедчи" пополнил свой состав американским баскетболистом Крисом Мартином.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.
С ним подписан контракт до конца сезона.
Отметим, что ранее команду усилил серб Вук Вукичевич.
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