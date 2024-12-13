Новый ТРАНСФЕР "Серхедчи"

"Серхедчи" пополнил свой состав американским баскетболистом Крисом Мартином.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

С ним подписан контракт до конца сезона.

Отметим, что ранее команду усилил серб Вук Вукичевич.